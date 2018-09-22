Чудовища на треногах. Лучшие автоматические гранатометы стран мира

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Хорошая дальность стрельбы, высокая кучность, "артиллерийский" калибр и скорострельность тяжелого пулемета — автоматические станковые гранатометы занимают в вооруженных силах особую нишу. Они обеспечивают небольшое пехотное подразделение огневой мощью, достаточной для сдерживания превосходящих сил противника. Короткая очередь 30-40-миллиметровыми осколочными гранатами крайне эффективна против живой силы и небронированной техники, а высокая мобильность расчета позволяет быстро менять позиции и не подставляться под ответный огонь. РИА Новости представляет подборку лучших автоматических гранатометов мира.

АГС-30 (Россия)

Основным станковым автоматическим гранатометом российской армии остается 30-миллиметровый АГС-30, разработанный в середине 1990-х в качестве замены советского АГС-17. Последний, несмотря на массу достоинств, был слишком тяжел и весил со станком и прицелом более 30 килограммов. "Тридцатый" значительно компактнее и легче — около 16 килограммов. Огонь ведется с треноги. Она же обеспечивает устойчивость при стрельбе с любого грунта. Расчет — два человека, время перевода гранатомета из походного положения в боевое — всего три минуты. Этого с лихвой хватает, чтобы отстреляться по цели, отделить тело АГС от станка, схватить оставшийся боекомплект и убраться восвояси, пока позиция не попала под контрбатарейный обстрел. Кроме того, гранатомет устанавливается на боевую технику различного назначения, что дает дополнительные возможности для действий против пехоты.

АГС-30 способен вести огонь различными типами 30-миллиметровых гранат. Самые распространенные сегодня — ВОГ-17М с механизмом самоликвидации на 25 секунд, ВОГ-30 с более мощным осколочным действием и ГПД-30, разработанный в начале нулевых. Боепитание подается через патронную коробку на 30 выстрелов, за характерный внешний вид прозванную "улитка". Скорострельность — около 400 выстрелов в минуту, прицельная дальность — 1700-2100 метров. Площадь поражения одной гранатой — порядка 70 квадратных метров. АГС-30 — наиболее распространенный в российской армии гранатомет, но не самый новый. Летом этого года госиспытания прошел АГС-40 "Балкан". Его штатный боеприпас — 40-миллиметровая безгильзовая граната с двухкамерным баллистическим двигателем — поражает цели на удалении до двух с половиной километров.

MK 47 Striker (США)

Самый современный американский автоматический гранатомет MK 47 Striker принят на вооружение в 2006-м и ограниченно используется Силами специальных операций. Он пришел на смену широко распространенному МК 19, дебютировавшему на поле боя еще в годы вьетнамской войны. От видавшего виды ветерана новое оружие унаследовало широкую номенклатуру 40-миллиметовых боеприпасов — от осколочных до зажигательных и кумулятивно-осколочно-фугасных, внушительную дальность стрельбы до 2200 метров и скорострельность до 300 выстрелов в минуту.

© Фото : Courtesy of General Dynamics Автоматический гранатомет с ленточным питанием MK 47 на станке-треноге M3 © Фото : Courtesy of General Dynamics Автоматический гранатомет с ленточным питанием MK 47 на станке-треноге M3

"Ноу-хау" MK 47 — выстрелы МК285, разработанные специально для подразделений спецназначения. Эти гранаты калибра 40х53 миллиметра располагают специальным оборудованием для программируемого дистанционного подрыва. Расчет сам выставляет дистанцию, на которой срабатывает взрыватель гранаты. Таким образом, МК 47 способен эффективно "вычищать" окопы, поражать цели за зданиями, сбивать низколетящие беспилотники. Если на гранате не выставить критерии подрыва, она взрывается при контакте с препятствием.

HK GMG (Германия)

Штатный автоматический станковый гранатомет бундесвера — 40-миллиметровый GMG, созданный концерном Heckler&Koch в середине 1990-х. Наряду со стандартными для НАТО боеприпасами 40х53 миллиметров он способен стрелять всеми типами гранат, включая американские аналоги. GMG оснащен автоматическим предохранителем, креплением для оптических прицелов и приборов ночного видения, механическим секторным прицелом и коллиматором.

В собранном и снаряженном состоянии немецкий гранатомет весит немало — около 46 килограммов. Зато он обеспечивает высокую скорострельность — до 340 выстрелов в минуту и хорошую дальность — до 2300 метров. Стандартная лента вмещает 32 гранаты, а на ее замену требуется меньше 30 секунд. Большой вес отчасти компенсируется тем, что GMG обычно устанавливается на боевую технику.

Denel Y3 AGL (ЮАР)

Южноафриканский гранатомет Y3 состоит на вооружении сухопутных войск ЮАР с 2002 года и по совокупности характеристик заслуженно считается одним из лучших в мире. Боеприпасы — стандартные натовские гранаты 40х53 миллиметров, вид боепитания — ленточный, на 20 и 30 выстрелов. По скорострельности Y3 опережает аналоги — вплоть до 425 выстрелов в минуту, или семь гранат в секунду. Дальность — "джентльменские" 2100 метров.

Особенность Y3 — гранаты подаются с двух лент. Это позволяет зарядить оружие разными типами гранат и переключаться между ними во время боя. Главный недостаток — вес, около 50 килограммов со станком-треногой. Расчет гранатомета — три человека.

QLZ-87 (Китай)

Китайский автоматический гранатомет QLZ-87 — один из самых легких в своем классе: весит всего 12 килограммов с сошками и 20 — со станком. Другая отличительная черта — магазинное питание вместо ленточной подачи гранат, что существенно упростило и облегчило конструкцию. Но отсюда и минус — малая емкость барабанных магазинов (на шесть и 15 выстрелов). Можно вести огонь как одиночными, так и в автоматическом режиме — с высоким темпом, вплоть до 500 выстрелов в минуту. Из-за малого веса гранатомет ощутимо подбрасывает, если расчет дает длинную очередь. Стать снайпером с QLZ-87 — задача достаточно сложная.

Основные типы боеприпасов — 35-миллиметровые унитарные выстрелы с осколочно-фугасной или бронебойной (кумулятивной) гранатой, разработанные в Китае. Полная масса выстрела — около 250 граммов, начальная скорость — 190-200 метров в секунду. Радиус сплошного поражения осколочно-фугасной гранатой — до десяти метров, бронепробиваемость кумулятивной — до 80 миллиметров.