Герасимов обсудил с главкомом НАТО международную безопасность

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провел телефонный разговор с главкомом объединенными ВС НАТО Кертисом Скапарротти, обсуждалась международная безопасность и взаимодействие России с альянсом, сообщили в Минобороны РФ.

"Двадцать первого сентября 2018 года состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти", — говорится в сообщении.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по "актуальным вопросам международной безопасности и текущему состоянию российско-натовского взаимодействия по военной линии".