Военные опровергли сообщения о планах разместить С-400 под Джанкоем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. Информация о планах разместить четвертый дивизион зенитно-ракетных комплексов С-400 в Крыму вблизи Джанкоя не соответствует действительности, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Ранее источник в силовых структурах сообщил агентству о планах по развертыванию четвертого комплекса С-400 под Джанкоем. По его данным, все полки С-400 под Евпаторией, Севастополем, Феодосией и Джанкоем будут прикрываться комплексами малой дальности "Панцирь-1С".

"Информация о развертывании четвертого комплекса С-400 вблизи Джанкоя не соответствует действительности", — сказал собеседник.

В пятницу под Евпаторией в районе села Уютное заступил на боевое дежурство третий дивизион С-400. Два предыдущих дивизиона заступили на боевое дежурство по защите воздушных границ России в Крыму в январе 2017 года в Феодосии и в январе 2018 года в Севастополе.

Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров.

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