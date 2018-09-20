Во Владивостоке началась вторая конференция по учению "Индра Нэви-2018"

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Вторая планирующая конференция по проведению российско-индийского военно-морского учения "Индра Нэви-2018" проходит во Владивостоке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"Во Владивостоке в период с 20 по 23 сентября проходит вторая планирующая конференция по проведению двустороннего российско-индийского военно-морского учения "Индра Нэви-2018". Для участия в конференции в столицу Приморья прибыли офицеры Военно-морских сил Индии", — сказал он.

Воскресенский отметил, что в ходе рабочих встреч моряки Тихоокеанского флота и их индийские коллеги планируют окончательно согласовать сроки проведения, состав привлекаемых сил и основные эпизоды учения.

Ожидается, что военно-морское учение "Индра Нэви-2018" пройдет в конце текущего года.

Ранее сообщалось, что в 2018 году состоятся три совместных учения с Индией: сухопутная и морская части российско-индийских учений "Индра-2018" и "Индра Нэви-2018" — в Индии, "АвиаИндра-2018" — в России.