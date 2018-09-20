Российские истребители уничтожили командный пункт "противника" в Армении

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 сен – РИА Новости. Экипажи оперативно-тактической авиации на истребителях МиГ-29 российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа, дислоцированной в Армении, в ходе проверки боеготовности соединения уничтожили командный пункт условного противника, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По замыслу учений, на территории полигона Алагяз в лесном и горном массиве условным противником был оборудован лагерь для подготовки диверсионно-разведывательных групп.

"Используя координаты целей, полученные от расчетов беспилотных летательных аппаратов соединения, истребители МиГ-29 выполнили учебно-боевые вылеты с электронным пуском управляемых ракет, уничтожив живую силу и бронетехнику условного противника", — сказал Астафьев.

По приказу командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова российская база, дислоцированная в Армении, с 17 сентября поднята по учебной тревоге с целью проверки боевой готовности. Всего к проверке привлечено более двух тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы.