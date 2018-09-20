Подразделения ВВО защитили от "террористов" воинские части в Забайкалье

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Более тысячи человек приняли участие в проверке боеготовности подразделений Восточного военного округа (ВВО) к противодействию терроризму в Забайкальском крае в ходе практической тренировки, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"В соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, состоялась комплексная тренировка подразделений противодействия терроризму. В мероприятиях приняли участие более тысячи человек, задействовано более 80 единиц техники, в частности БМП-2, РХМ-4 на базе БТР, специальных автомобилей на базе УАЗ, грузовых автомобилей КамАЗ, Урал", — рассказал Гордеев.

Он отметил, что военнослужащие отработали задачи по блокированию и уничтожению групп условных террористов, пытавшихся проникнуть на территорию воинских частей, а также совершивших нападение на воинские колонны с целью захвата техники, вооружения и боеприпасов. Также военнослужащие провели инженерную разведку при выдвижении в заданный район, радиационную и химическую разведку, эвакуацию условно раненых.

"При проведении тренировок, для создания обстановки максимально приближенной к реальной, было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов, взрывпакетов", — добавил Гордеев.