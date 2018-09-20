Зенитчики провели тренировку боевых пусков ракет в масштабе семи регионов

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Зенитчики Южного военного округа (ЮВО) выполнили боевые пуски ракет в разведывательно-ударном контуре, мишенная обстановка была создана в масштабе семи регионов ЮВО – на Ставрополье, Кубани, в Астраханской и Ростовской областях, а также в Дагестане, Северной Осетии и Крыму, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Зенитные ракетные комплексы ЗРК "Бук-М2", "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С1" и "С-400" зенитно-ракетных соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели учебно-боевые пуски в ходе масштабной тренировки разведывательно-ударных контуров общевойсковых объединений ЮВО", — сказал Астафьев.

Координаты условных целей с пунктов управления разведывательно-ударными действиями общевойсковых объединений поступили на командные пункты зенитных дивизионов, развернутых на полигоне в Астраханской области.

Он уточнил, что мишенная обстановка была воссоздана с применением имитационных ракет-мишеней. В едином замысле масштабной тренировки разведывательно-ударных и огневых контуров вместе с зенитчиками выполнили более 400 огневых задач артиллеристы и ракетчики ЮВО, 150 из которых с боевой стрельбой. Всего в течение дня удалось отработать около 500 нормативов.

Как отметили в округе, к мероприятию боевой подготовки были привлечены более пяти тысяч военнослужащих и задействованы около трех тысяч единиц артиллерийских орудий и ракетных комплексов, включая дальнобойные тяжелые артиллерийские орудия "Тюльпан", реактивные системы залпового огня "Торнадо", "Смерч", "Ураган", "Град", самоходные гаубицы "Мста-С", а также оперативно-тактические комплексы "Искандер-М".

"Участники Единого дня огня задействовали десятки беспилотных летательных аппаратов, авиационные средства армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации четвертой армии военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) ЮВО, всего более 20 самолетов и вертолетов", — добавил Астафьев.