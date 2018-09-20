В Адыгее начали проверку боеготовности в соединении МТО

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Проверка боевой готовности в соединении материально-технического обеспечения (МТО) Южного военного округа (ЮВО) началась в Адыгее, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"По приказу командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова в соединении материально-технического обеспечения, дислоцированном в Адыгее, с целью проверки их боевой готовности объявлена учебная тревога. Личный состав соединения в полном составе выполнил комплекс мероприятий приведения в высшие степени боевой готовности", — сказал Астафьев.

Он отметил, что в рамках проверки боевой готовности комплексной комиссией штаба ЮВО оценены действия подразделений усиления при отражении условного нападения на объекты воинской части диверсионных разведывательных групп. На общевойсковом полигоне Майкопский подразделения соединения МТО отработают задачи обеспечения мотострелкового батальона горюче-смазочными материалами, эвакуации и ремонта боевой техники.

"В проверке боевой готовности принимают участие более двух тысяч военнослужащих соединения и задействовано около 400 единиц военной и специальной техники", — добавил Астафьев.