Комиссия по ВПК утвердила кандидатуры генеральных конструкторов ракет

КУБИНКА, 19 сен — РИА Новости. Военно-промышленная комиссия утвердила состав генеральных конструкторов ракет, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов по итогам заседания комиссии.

"Был назначен генеральный конструктор жидкостных ракетных комплексов стратегического назначения… Теперь полностью состав генеральных конструкторов сформирован, эффективность этого аппарата доказала практика. У них достаточно широкие полномочия, и они несут персональную личную ответственность за выполнение возложенных на них обязательств", — сказал Борисов.