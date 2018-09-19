На учениях в Таджикистане комплексы разведки и связи "Стрелец"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сен – РИА Новости. Современные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" и новейшие радиостанции шестого поколения "Азарт" применили подразделения российской 201-й военной базы на учениях в Таджикистане, сообщает в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"По замыслу маневров, военнослужащие совершили марш разной протяженности в места проведения учений в условиях жаркого климата и высокогорной местности. Подразделения на учениях применили современные комплексы разведки, управления и связи "Стрелец" и новейшие радиостанции шестого поколения "Азарт". Во время учений они выполнили нормативы по огневой, тактической, медицинской и специальной подготовке, а также вождению боевых машин", – говорится в сообщении.

По данным ЦВО, мероприятия проходили как в дневное, так и в ночное время суток. В течение недели привлекались мотострелковые батальоны и артиллерийские дивизионы 201-й военной базы. Всего в учениях приняли участие около 1 тысячи военнослужащих и более 200 единиц техники, добавили в военном ведомстве.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах – Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.