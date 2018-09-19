МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Минпромторг РФ расширил список требований, которым с 2019 года должны соответствовать суда, чтобы признаваться произведенными в РФ, но для верфи "Звезда" критерии гораздо мягче, пишет газета "Коммерсант".

Такое признание требуется заказчикам судов для получения госсубсидий, а в будущем — и для перевозок углеводородов по Севморпути. Так, российской верфи (к ним относятся и расположенные на территории ЕАЭС) нужно будет владеть правами на проектную и конструкторскую документацию. Корпус должен быть полностью произведен и собран в РФ, верфь должна обеспечить монтаж основных систем, оборудования и механизмов, достройку, проведение швартовных и ходовых испытаний. Российскими должны быть краны, система управления и автоматики, двигательная установка (для мощностей до 10 МВт), судовая арматура, основные судовые системы.

Однако эти жесткие требования не будут распространяться на верфь "Звезда" на Дальнем Востоке, которая при строительстве ледоколов, судов ледового класса водоизмещением более 50 тысяч тонн, танкеров, сухогрузов, а также паромов дедвейтом более 8 тысяч тонн может ограничиться только владением проектной документацией, формированием корпуса и проведением швартовных испытаний. Даже корпус не требуется полностью производить в РФ, но общая стоимость товаров и работ "Звезды" в стоимости судна должна составлять не менее 30% к 2019 году, 50% к 2022 году, 70% к 2025 году и 100% к 2035 году, пишет газета.

В Минпромторге изданию пояснили, что проекты по созданию судостроительных комплексов, требующие больших капитальных вложений, с целью последующего выхода на рентабельное производство нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. В министерстве не исключили, что в дальнейшем требования будут скорректированы.

Источники издания отметили, что проблемы могут возникнуть с производством основного оборудования, в том числе двигателей, винторулевых колонок, систем очистки и так далее. По ряду позиций отечественное судостроение не может обойтись без импортных комплектующих, для судов типа "река—море" доля такого оборудования достигает 40% общей стоимости, заявил газете источник в судостроительной отрасли. Запрет на импорт неизбежно увеличит стоимость оборудования, замедлит сроки строительства и окупаемости судов. По его мнению, это сделает бессмысленными меры господдержки, приведет к сворачиванию программ обновления флота, закрытию верфей и пароходств.

Другой собеседник газеты согласен, что поправки нанесут серьезный удар по мелким заказчикам, строящим флот "река—море",— они не смогут воспользоваться господдержкой, поэтому им станет проще строить флот в Турции и Китае.