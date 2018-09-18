ВКС получили еще один отремонтированный бомбардировщик Ту-95МС

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Очередной отремонтированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС передан ВКС России, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация.

"11 сентября 2018 г. после выполнения капитального ремонта был передан экипажу Дальней авиации и успешно совершил перелет к месту своего базирования очередной самолет Ту-95МС с бортовым номером "54", — говорится в сообщении.

Капитальный ремонт и модернизация самолетов Ту-95МС Дальней авиации российских ВКС, а также самолетов Ту-142М, Ту-142МЗ и Ту-142МР авиации ВМФ России является важной составляющей деятельности ПАО "ТАНТК имени Г. М. Бериева". Проведение капитального ремонта и модернизации позволяют продлить сроки эксплуатации обновленных самолетов, благодаря чему они еще долго смогут оставаться в боевом строю.

Ту-95МС, созданный в качестве носителя нового вооружения — стратегических авиационных крылатых ракет большой дальности — и запущенный в серийное производство в 1981 году, является модификацией стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении отечественных ВВС с 1957 года.