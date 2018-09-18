Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии в парке "Патриот"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду проведет заседание Военно-промышленной комиссии в парке "Патриот", а перед началом заседания примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил, сообщает пресс-служба Кремля.

"Девятнадцатого сентября в День оружейника Владимир Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, которое пройдет на территории выставочного комплекса военно-патриотического парка "Патриот"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что перед началом заседания президент примет участие в церемонии освящения закладного камня Главного храма Вооруженных Сил, которую совершит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм, призванный увековечить память о воинах, павших в годы Великой Отечественной войны, возводится на добровольные пожертвования. Строительство планируется завершить в 2020 году – в год 75-летия Победы.