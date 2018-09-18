НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев потребовал от руководителей регионов Северо-Западного федерального округа взять на особый контроль меры по повышению антитеррористической защищенности объектов в СЗФО.
"Надо взять на особый контроль организацию подготовки их персонала, сил физической охраны к действиям при угрозе или совершении террористического акта", — добавил он.
По словам Патрушева, также необходимо обеспечить места массового пребывания людей стационарными средствами антитеррористической защищенности.