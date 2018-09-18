У энергокомпаний в СЗФО выявили нарушения антитеррористических требований

НАРЬЯН-МАР, 18 сен — РИА Новости. Ряд крупных энергетических компаний нарушает требования антитеррористической защищенности своих объектов, расположенных на Северо-Западе России, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Нарушения обязательных требований по обеспечению антитеррористической защищенности были выявлены на расположенных в округе объектах "Газпром энергохолдинга", "Янтарьэнерго", "Ленэнерго", "Интер РАО", "ФСК ЕЭС", — сказал Патрушев во вторник в Нарьян-Маре на выездном совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе.