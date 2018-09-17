РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Безопасность

Командир "Адмирала Эссена" рассказал об обновлении российского флота

04790
© РИА Новости / Геннадия МельникКоманда на борту сторожевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ Адмирал Эссен, зашедшего с деловым визитом в греческий порт Порос. 17 сентября 2018Команда на борту сторожевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ Адмирал Эссен, зашедшего с деловым визитом в греческий порт Порос. 17 сентября 2018
© РИА Новости / Геннадия Мельник

ОСТРОВ ПОРОС (Греция), 17 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военно-морской флот России за последние годы качественно изменился, пополняется новыми кораблями, находится сейчас в великолепном состоянии и готов выполнить все задачи, заявил капитан второго ранга Антон Куприн, командир сторожевого корабля "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

Сторожевой фрегат Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Фрегат "Адмирал Эссен" зашел с визитом в греческий порт
Российский корабль совершает деловой заход в порт острова Порос с 16 по 19 сентября.

Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей Военно-морского флота России. Он был построен в Калининграде на заводе "Янтарь", в состав Черноморского флота вступил в июне 2016 года. Назван в честь адмирала российского флота Николая Оттовича фон Эссена.

"Это второй корабль этого проекта. Строятся и другие. Наш флот постоянно обновляется", — сказал Куприн РИА Новости.

По его словам, главное — сейчас Россия самостоятельно строит корабли и ни от кого не зависит. "Мы сами можем строить корабли и не просить кого-либо. Постоянно совершенствуется наше вооружение, все время поступают новые образцы", — сказал командир корабля.

"Адмирал Эссен" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В мае и июне 2017 года корабль, находясь в Средиземном море, осуществил боевые двухракетные залпы главным ракетным комплексом по наземным объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. По оценкам Минобороны России, это сорвало второе наступление ИГИЛ*.

Новый фрегат Черноморского флота Адмирал Эссен. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
"Адмирал Эссен" завершил выполнение задач в Средиземном море
"Калибр" — это само совершенство. Более совершенной ракеты, чем "Калибр", я не видел. Наверное, есть предел совершенству. Вот сейчас эти ракеты — совершенство", — сказал Куприн.

На вооружении корабля стоит и другое современное оружие.

По словам командира корабля, за последние годы российский флот качественно изменился.

"Флот находится в великолепном состоянии. Он выполняет все поставленные задачи", — подчеркнул капитан второго ранга.

Командир в понедельник провёл экскурсию для посла России в Греции Андрея Маслова и сотрудников военного атташата и посольства РФ, участвовавших в мероприятиях в связи со 190-летие установления дипломатических отношений между Россией и Грецией.

Куприн показал новейшие системы вооружения и оборудование корабля, командный пункт, рассказал об участии в операции против международного терроризма в Сирии.

Это первый за последние месяцы заход российского военного корабля в греческие порты, 19 сентября корабль продолжит поход.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

Комментировать
Безопасность
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена