Командир "Адмирала Эссена" рассказал об обновлении российского флота

Команда на борту сторожевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ Адмирал Эссен, зашедшего с деловым визитом в греческий порт Порос. 17 сентября 2018

Команда на борту сторожевого корабля Черноморского флота ВМФ РФ Адмирал Эссен, зашедшего с деловым визитом в греческий порт Порос. 17 сентября 2018

ОСТРОВ ПОРОС (Греция), 17 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военно-морской флот России за последние годы качественно изменился, пополняется новыми кораблями, находится сейчас в великолепном состоянии и готов выполнить все задачи, заявил капитан второго ранга Антон Куприн, командир сторожевого корабля "Адмирал Эссен" Черноморского флота России.

Российский корабль совершает деловой заход в порт острова Порос с 16 по 19 сентября.

Сторожевой корабль проекта 11356 "Адмирал Эссен" — один из новейших кораблей Военно-морского флота России. Он был построен в Калининграде на заводе "Янтарь", в состав Черноморского флота вступил в июне 2016 года. Назван в честь адмирала российского флота Николая Оттовича фон Эссена.

"Это второй корабль этого проекта. Строятся и другие. Наш флот постоянно обновляется", — сказал Куприн РИА Новости.

По его словам, главное — сейчас Россия самостоятельно строит корабли и ни от кого не зависит. "Мы сами можем строить корабли и не просить кого-либо. Постоянно совершенствуется наше вооружение, все время поступают новые образцы", — сказал командир корабля.

"Адмирал Эссен" оснащен крылатыми ракетами большой дальности "Калибр".

В мае и июне 2017 года корабль, находясь в Средиземном море, осуществил боевые двухракетные залпы главным ракетным комплексом по наземным объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. По оценкам Минобороны России, это сорвало второе наступление ИГИЛ*.

"Калибр" — это само совершенство. Более совершенной ракеты, чем "Калибр", я не видел. Наверное, есть предел совершенству. Вот сейчас эти ракеты — совершенство", — сказал Куприн.

На вооружении корабля стоит и другое современное оружие.

По словам командира корабля, за последние годы российский флот качественно изменился.

"Флот находится в великолепном состоянии. Он выполняет все поставленные задачи", — подчеркнул капитан второго ранга.

Командир в понедельник провёл экскурсию для посла России в Греции Андрея Маслова и сотрудников военного атташата и посольства РФ, участвовавших в мероприятиях в связи со 190-летие установления дипломатических отношений между Россией и Грецией.

Куприн показал новейшие системы вооружения и оборудование корабля, командный пункт, рассказал об участии в операции против международного терроризма в Сирии.

Это первый за последние месяцы заход российского военного корабля в греческие порты, 19 сентября корабль продолжит поход.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.