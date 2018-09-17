Мотострелки из Кузбасса возвращаются на базу после маневров "Восток-2018"

НОВОСИБИРСК, 17 сен — РИА Новости. Мотострелки 41-й армии Центрального военного округа из Кемеровской области отправляются из Забайкалья на базу после участия в маневрах "Восток-2018", сообщает в понедельник пресс-служба ЦВО.

"Военнослужащие совершили марш в район ожидания и приступили к погрузке техники на железнодорожные платформы, откуда им предстоит преодолеть свыше двух тысяч километров до мест постоянного базирования", — говорится в сообщении.

В масштабных маневрах "Восток-2018" участвовали свыше тысячи мотострелков из Кемеровской области, задействовано более 300 единиц военной и специальной техники, в том числе БТР-82А, танки Т-72Б3 и станции связи.

Масштабные маневры "Восток-2018" проходили в период с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. В них были задействованы войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации воздушно-космических сил.