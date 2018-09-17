Около 45 тысяч военных ЮВО задействуют в учениях до конца октября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен – РИА Новости. Около 45 тысяч военнослужащих Южного военного округа задействуют в 30 батальонных тактических учениях, которые пройдут до конца октября текущего года на территории 15-ти общевойсковых полигонов округа, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Учения пройдут в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"В войсках ЮВО стартовал этап батальонных тактических учений. Впервые в нем задействуют все батальонные тактические группы из состава соединений и воинских частей округа", — сказал Астафьев. Все учения пройдут с проведением этапов боевой стрельбы для каждой из задействованных тактических групп.

"Главной задачей боевой подготовки войск в летнем периоде обучения должно стать развитие навыков тактического маневрирования, межвидового взаимодействия, инициативы и нестандартных решений командиров", — отметил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Учения пройдут по плану комплексной проверки боевой готовности воинских частей. Личному составу в рамках учений предстоит выполнить мероприятия от подъема "по тревоге" и совершения многокилометровых маршей комбинированным способом на удаленные общевойсковые полигоны до выполнения учебно-боевых задач в полевых условиях с отработкой всех видов обеспечения и межвидового взаимодействия.

Значительное внимание при оценке действий подразделений и их командиров будет уделяться результатам применения опыта современных вооруженных конфликтов, включая сирийский боевой опыт. В практику тактических учений в обязательном порядке будут включены задачи в системе разведывательно-огневых и ударных контуров, применение "танковой карусели", боевые стрельбы в ночных условиях, проведение стрельб на максимальных дистанциях и с закрытых огневых позиций.

В составе разведывательно-огневых и ударных контуров под командованием командиров батальонных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи самолеты и вертолеты оперативно-тактической, штурмовой, военно-транспортной и армейской авиации. Всего планируется задействовать около 100 летательных аппаратов, в том числе из состава беспилотной авиации.