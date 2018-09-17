Трофей победителя. Как немцы помогли СССР создать первую ракету

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки американской авиацией 6 и 9 августа 1945 года подстегнули советскую ракетную программу. В Москве понимали, что СССР может стать следующей мишенью. До первых пусков межконтинентальных баллистических ракет было еще далеко. Р-1, построенная на базе немецкой ФАУ-2, не отличалась большой дальностью полета и точностью. Но именно это оружие заложило основу советского (а затем и российского) ракетно-ядерного щита.

Охота на ФАУ

К концу Второй мировой войны единственными серийными баллистическими ракетами в мире были немецкие ФАУ-2 (другое название — А-4). Третий рейх наносил ракетные удары по столицам европейских стран — членов антигитлеровской коалиции. Оружие было сложным в производстве, неточным и по эффективности уступало массовым налетам бомбардировщиков, практиковавшимся американцами. Кроме того, около 20 процентов ракет взрывалось в воздухе вскоре после пуска. Но перспективы развития военной техники в этом направлении были очевидны.

В развернувшейся ракетной гонке лидировали американцы. Завод "Миттельверк" в Тюрингии, где собирали ФАУ-2, попал в оккупационную зону союзников. Они извлекли максимум выгоды из этого, вывезли около ста тонн трофеев — ракет, двигателей, запчастей, отправили в Штаты главного конструктора Вернера фон Брауна и всех его ближайших помощников. Позже Тюрингия отошла под контроль СССР — американцы обменяли ее на Западный Берлин. Советской стороне достались немногочисленные части ракет ФАУ-2 без чертежей, расчетов и технической документации.

Технологию восстанавливали буквально с нуля. Этим занимался третий отдел знаменитого НИИ-88, работами руководил Сергей Королев. В помощь его группе направили около 150 немецких специалистов с семьями, добровольно согласившихся работать на СССР. Совместными усилиями собрали два десятка ФАУ-2. С 18 октября по 13 ноября 1946-го провели одиннадцать пусков.

Советские инженеры и конструкторы разобрали немецкое "вундерваффе" буквально до винтика. Решили построить точную копию. Королев справедливо полагал: для начала нужно освоить простейшие ракеты, а потом приступать к более сложным. Однако отличия от трофейных ФАУ-2 были. На Р-1 установили автоматическую инерциальную систему наведения и чуть более мощные двигатели, дальность полета немного увеличилась — с 250 до 270 километров.

Исторический прорыв

Первая советская баллистическая ракета малой дальности, собранная целиком из отечественных компонентов, стартовала на полигоне Капустин Яр 17 сентября 1948-го. Однако из-за отказа системы управления Р-1 отклонилась от маршрута почти на 50 градусов. Впрочем, менее чем через месяц состоялся успешный пуск. Всего в рамках летно-конструкторских испытаний опробовали десять ракет в 1948 году и двадцать — в 1949-м. Именно тогда в СССР разработали методику испытаний баллистических ракет, которая с незначительными изменениями применяется и сегодня.

Р-1 была довольно массивной ракетой. Длина — почти 15 метров (пятиэтажный дом), стартовая масса — более 13 тонн, масса полезной нагрузки — 1000 килограммов, максимальная скорость — 1465 километров в час. По характеристикам она близка к современным оперативно-тактическим ракетным комплексам. Однокамерный двигатель работал на топливе из жидкого кислорода и 75-процентного водного раствора этилового спирта. На боевую позицию ракету перевозили на грунтовом лафете 8У22 или 8У24, с его же помощью изделие устанавливали на стартовый стол и готовили к пуску.

В вертикальном положении проверяли систему управления, загружали топливо и средства парогазогенерации, осуществляли прицеливание. Подготовка ракеты на технической позиции занимала два-четыре часа, на боевой позиции — до четырех часов. Таким образом, боеготовность комплекса (то есть время от получения команды на пуск до старта) составляла шесть-восемь часов.

Несмотря на очевидные недостатки, назвать Р-1 провальной или "слабой" нельзя. Никто не собирался использовать ее для нанесения удара по противнику — в СССР параллельно разрабатывались другие, более мощные баллистические ракеты. Скорее Р-1 была тренажером, летающей лабораторией. Этот проект позволил в короткие сроки создать в СССР все условия для дальнейшего развития нового вида оружия.

Еще в 1946 году сформировали первое ракетное соединение Советской армии — бригаду особого назначения РВГК. Знакомиться с новой техникой личный состав бригады начал в Германии, затем бойцы участвовали в пусках ФАУ-2 и Р-1 в СССР. На основе опыта бригад особого назначения отрабатывались методы войсковой эксплуатации и боевого применения ракет большей дальности.

"Значение ракет А-4 и Р-1 нельзя преуменьшать, — говорил академик Борис Черток, ближайший соратник Сергея Королева. — Это был прорыв в совершенно новую область техники".