Фрегат "Адмирал Эссен" зашел с визитом в греческий порт

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл с визитом в порт острова Порос в Греции, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв.

"Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Эссен" совершил деловой заход на остров Порос (Греция). Визит российского корабля на остров Порос приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений", — сказал он.

Рулев уточнил, что в ходе пребывания экипажа фрегата "Адмирал Эссен" на греческом острове в честь установления отношений между Россией и Грецией запланировано возложение венков к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции. Также для личного состава корабля подготовлена культурная программа с экскурсиями по местным достопримечательностям острова.

Визит корабля Черноморского флота "Адмирал Эссен" на острове Порос продлится до 19 сентября.