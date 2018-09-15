Морпехи при поддержке авиации захватили плацдарм в рамках "Востока-2018"

ПОЛИГОН КЛЕРК (Приморский край), 15 сен — РИА Новости. Подразделения морской пехоты захватили плацдарм для высадки главных сил на побережье полигона Клерк в рамках маневров "Восток-2018"; особенностью высадки стало взаимодействие морпехов с авиацией ВКС и вертолетами армейской авиации, сообщил заместитель командующего ТОФ по сухопутным и береговым войскам генерал-майор Дмитрий Коваленко.
По словам Коваленко, во втором эпизоде будет организовано взаимодействие с отдельной десантно-штурмовой бригадой ВДВ, их высадка для развития успеха, достигнутого бригадами морской пехоты.
Учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. В них принимают участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также на одном из этапов — подразделения Китая и Монголии.