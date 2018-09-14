"Летающий радар" А-50У помог отразить авиаудар на маневрах "Восток-2018"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У принял участие в отражении налета авиации условного противника в ходе маневров "Восток-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В ходе розыгрыша этапа практических действий войск на полигоне "Цугол" в действиях по отражению налета авиации условного противника был задействован самолет дальнего обнаружения и управления А-50У", — сказали в департаменте.

Там отметили, что экипаж и боевой расчет воздушного радиолокационного комплекса выполнили задачи дежурства в воздухе, обнаружения воздушных целей и передачи их координат истребителям МиГ-31, Су-35С, Су-30СМ дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

Применение самолета А-50У позволило своевременно обнаружить и перехватить все воздушные цели на расстоянии свыше 200 километров, до входа в зону ответственности подразделений противовоздушной обороны округа.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.