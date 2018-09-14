МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Инженерное соединение Восточного военного округа (ВВО) ликвидировало последствия "чрезвычайной ситуации" техногенного характера в ходе маневров "Восток-2018" в Хабаровском крае, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Военные инженеры навели мосты и переправы, восстановили разрушенные дороги, оборудовали переходы через завалы в одном из условно затопленных районов, провели эвакуацию "населения", а также очистили местность от "взрывоопасных предметов", радиоактивных и химически отходов, рассказали в Минобороны.
Для условно "пострадавших" был развернут благоустроенный полевой лагерь с водой и энергообеспечением. Кроме этого, военные с помощью тяжелых механизированных мостов ТММ-3 на "поврежденном участке" дороги, обеспечили марш танковых и мотострелковых подразделений.
Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.