Авиация ВКС выполнит более 200 задач в рамках "Востока-2018" в пятницу

Вертолет с военнослужащими на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018

Вертолет с военнослужащими на забайкальском полигоне Цугол. 13 сентября 2018

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 200 задач выполнят свыше 70 единиц авиационной техники в пятницу в рамках маневров "Восток-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 15 сентября и являются крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Учения получили международный статус.

"Авиация Воздушно-космических сил выполнит свыше 200 учебно-боевых задач на полигонах Восточного военного округа в рамках маневров "Восток-2018", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, полеты выполнят экипажи самолетов дальней, армейской, бомбардировочной, штурмовой, морской, истребительной и разведывательной авиации.

"Всего в выполнении учебно-боевых задач будет задействовано свыше 70 единиц авиационной техники", — отмечается в сообщении.