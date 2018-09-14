Авиация ВКС выполнит более 200 задач в рамках "Востока-2018" в пятницу

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 200 задач выполнят свыше 70 единиц авиационной техники в пятницу в рамках маневров "Восток-2018", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Авиация Воздушно-космических сил выполнит свыше 200 учебно-боевых задач на полигонах Восточного военного округа в рамках маневров "Восток-2018", — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, полеты выполнят экипажи самолетов дальней, армейской, бомбардировочной, штурмовой, морской, истребительной и разведывательной авиации.
"Всего в выполнении учебно-боевых задач будет задействовано свыше 70 единиц авиационной техники", — отмечается в сообщении.