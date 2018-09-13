Военные РФ и КНР могут вместе выполнять боевые задачи, заявили в Минобороны

Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 с командного пункта на полигоне Цугол в Забайкальском крае. 13 сентября 2018

Владимир Путин наблюдает за ходом военных маневров российских и китайских вооруженных сил Восток-2018 с командного пункта на полигоне Цугол в Забайкальском крае. 13 сентября 2018

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Военнослужащие России и Китая способны выполнить не только учебно-боевые, но и боевые задачи, заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.

"Сегодня мы с нашими китайскими коллегами показали, что мы способны совместно выполнить как учебно-боевые задачи, так, наверное, и боевые", — сказал Бувальцев журналистам после маневров "Восток-2018" и парада.

При этом он отметил, что в маневрах также принимали участие монгольские военнослужащие.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.