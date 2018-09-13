Путин отметил, что российская армия может противостоять серьезным угрозам

ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Учения "Восток-2018" показали, что российская армия может противостоять серьезным военным угрозам, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам", — сказал Путин во время учений.

Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров "отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.

Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.