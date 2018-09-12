МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В ходе масштабных маневров "Восток-2018" ударная группа кораблей Тихоокеанского флота в Охотском море поразила крылатыми ракетами цель на расстоянии более 100 километров, сообщает в среду Минобороны.

"Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца "Быстрый" и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами "Москит" по надводной цели. Судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 километров", — сказано в релизе.

Все три ракеты поразили цель. Безопасность района стрельб обеспечивали более 10 кораблей и судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации.

Маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекают почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.