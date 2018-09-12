Росгвардия подтвердила проведение учений в офисе Сбербанка в Москве

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Учения по действиям правоохранителей в случае сигнала тревоги проводились в отделении Сбербанка на северо-западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии, опровергнув тем самым слухи о захвате заложников в отделении банка.
"Сегодня в офисе финансового учреждения, расположенном на ул. Фабрициуса, проводятся плановые учения сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по г. Москве по отработке сигнала "тревога" с охраняемого объекта", — пояснили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Информацию о захвате заложников также опровергли в пресс-службе столичного управления МВД.