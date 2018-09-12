Части ПВО отразили массированное "нападение" на маневрах "Восток-2018"

ПОЛИГОН "ТЕЛЕМБА" (Бурятия), 12 сен – РИА Новости. На полигоне в Бурятии в ходе маневров "Восток-2018" в среду группировка зенитных ракетных войск и войсковой ПВО Центрального и Восточного военных округов отразила удар средств воздушного нападения условного противника.

"Расчеты радиолокационных станций обнаружили более 30 воздушных целей, выполнявших полет в широком диапазоне высот и скоростей", — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

По его данным, информация о целях передавалась на командные пункты зенитных ракетных систем и комплексов С-400, С-300, "Бук", "Тор" и зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С".

"В розыгрыше тактического эпизода ведения противовоздушного боя на полигоне "Телемба" было задействовано свыше 500 единиц военной техники и более 1 тысячи военнослужащих", — отметили в департаменте.

По его данным, "все воздушные цели, выполнявшие полеты в зоне ответственности подразделений ПВО, были своевременно обнаружены и уничтожены".

Маневры проходят с 11 по 17 сентября в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил на 2018 год под руководством министра обороны Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Маневры стали крупнейшими в России за 37 лет, привлечены почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов примут участие подразделения из Китая и Монголии.