Российскую идею о сети центров управления при кризисах поддержали 15 стран

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Пятнадцать стран и пять международных организаций активно участвуют в продвижении российской инициативы создания глобальной сети центров управления в кризисных ситуациях, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"Сегодня в этом активно участвуют уже 15 стран и пять международных организаций", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что эта инициатива реализуется с 2012 года совместно с управлением по координации гуманитарных вопросов ООН.

"Сотрудничество МЧС России с профильными агентствами ООН имеет давнюю и богатую историю. Наши организации проводят скоординированную работу по оказанию чрезвычайной гуманитарной помощи", — приводит пресс-служба слова главы ведомства Евгения Зиничева после рабочей встречи с помощником генерального секретаря ООН по гуманитарному сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Центральной Азии Рашидом Халиковым.

На встрече также отметили, что МЧС России и МИД РФ начали к прорабатывать многосторонний проект, который будет содействовать восстановлению мира и поддержке населения в Сирии.