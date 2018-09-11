МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В рамках подготовки к маневрам "Восток-2018" завершена масштабная перегруппировка войск на Дальний Восток, говорится в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках подготовки к маневрам "Восток-208" завершена масштабная перегруппировка и оперативное развертывание на Дальнем Востоке войск (сил) Восточного и Центральных военных округов, соединений Воздушно-десантных войск и Воздушно-космических сил", — говорится в сообщении.

Воинские части и соединения осуществили перегруппировку и перебазирование на полигоны и оперативные аэродромы Восточного военного округа. Войска приступили к выполнению учебно-боевых задач. В ходе маршей была проведена переброска личного состава, вооружения, военной и спецтехники железнодорожным, морским, авиационным транспортом и своим ходом расстояния более четырех тысяч километров, добавили в Минобороны.

Силы Северного и Тихоокеанского флотов осуществили вывод кораблей и подводных лодок, переходы из пунктов базирования в назначенные районы и развернули корабельные группировки в акваториях Берингова и Охотского морей, а также Авачинского и Крноцкого заливов, дополняется в сообщении.

Уточняется, что для крупномасштабной перегруппировки была задействована вся транспортная сеть; к переброске были привлечены территориальные органы Минтранса, задействованы локомотивы и вагоны железнодорожного парка Минобороны России.

Всего для перегруппировки было использовано свыше 60 воинских эшелонов, состоящих из более 1,5 тысячи вагонов и платформ, около 50 самолетов военно-транспортной авиации, а также десятки судов вспомогательного флота, пояснили в департаменте.

Маневры проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.