Россия призвала к сотрудничеству в борьбе с киберугрозами, заявили в МИД

ВЕНА, 11 сен – РИА Новости. Россия предлагает наладить эффективное международное сотрудничество для борьбы с угрозами в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), заявил во вторник директор департамента МИД России по новым вызовам и угрозам Илья Рогачев.

"По всем элементам триады киберугроз Российская Федерация выступает с предложениями, призванными наладить эффективное международное сотрудничество с тем, чтобы обеспечить безопасное во всех отношениях использование ИКТ для всех категорий пользователей", — заявил Рогачев, выступая на тематическом семинаре в отделении ООН в Вене.

Он отметил, что уровень киберпреступности растет по экспоненте, преступники совершенствуются, а международное сообщество практически стоит на месте. Рогачев напомнил о вирусе-шифровальщике WannaCry, который в прошлом году поразил компьютеры более 200 тысяч пользователей в 150 странах, а также о самых мощных DDoS-атаках за всю историю интернета в феврале текущего года.

"Все мы теперь прекрасно понимаем то, что без добросовестного взаимодействия государств невозможно эффективно противостоять угрозам в этой сфере. Ситуация осложняется отсутствием полноценной и, что наиболее важно, универсальной международной нормативно-правовой базы по борьбе с преступностью с применением ИКТ. В настоящее время у мирового сообщества, к сожалению, нет единого подхода к решению данной задачи. Поэтому проблема столь глобального масштаба требует такого же глобального ответа", – сказал Рогачев.

В Вене 11-12 сентября проходит семинар по предупреждению и борьбе с киберпреступностью "Группы-77", в которую входят представители преимущественно из Латинской Америки, Африки и Азии. Научно-практический семинар организован при поддержке России и Управления ООН по наркотикам и преступности. Встреча, в которой принимают участие российские эксперты из профильных ведомств и бизнеса, направлена на обмен опытом и знаниями.