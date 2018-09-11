Корабли Севфлота прибыли на "Восток-2018" по арктическим морям

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Корабли Северного флота по арктическим морям прибыли к берегам Чукотки для участия в маневрах "Восток-2018", сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Маневры пройдут с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.

"Сегодня отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, задействованный в маневрах "Восток-2018", прибыл в район мыса Ванкарем в Чукотском море", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и большие десантные корабли "Кондопога" и "Александр Отраковский" приступили к подготовке операции по высадке морского десанта на необорудованное побережье.

"На десантных кораблях находятся подразделения морской пехоты и арктической мотострелковой бригады Северного флота, которые ранее уже выполнили учебные задачи в районе якутского поселка Тикси", — добавили в Минобороны.

В рамках маневров войска Севфлота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки — как на континентальном побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

"Для участия в маневрах "Восток-2018" корабли и суда Северного флота совершили переход из основного пункта базирования на Кольском полуострове в район проведения учений по Северному морскому пути", — пояснили в Минобороны.