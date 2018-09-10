Эксперты оценили создание в ФСБ центра борьбы с кибератаками

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Решение о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) говорит об увеличении уровня угроз для ключевых объектов инфраструктуры и позволит эффективнее бороться с киберпреступлениями, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о создании центра, который будет координировать борьбу с кибератаками на инфраструктурные объекты — Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Соответствующий приказ директора ФСБ Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди задач новой структуры — координация по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними. Во главе этого органа поставлен директор, совмещающий эту должность с постом заместителя руководителя научно-технической службы – начальника Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ.

"Появление центра говорит о повышении уровня угроз и атак на критическую инфраструктуру страны. Соответственно, появление центра — важный этап развития России, однако его взаимодействие с другими структурами (ФСТЭК или подразделения внутри ФСБ) пока комментировать рано, все зависит от будущей нормативной базы", — заявила управляющий партнер венчурного интегратора Prytek и глава израильской высшей школы IT и безопасности HackerU Олесья Горьковая.

По ее словам, важно, чтобы центр занимался консультациями бизнеса. "Потому что в периметре вышеупомянутой критической инфраструктуры есть также объекты, управляемые частным бизнесом. Как только будет утверждена структура, станет более понятным спектр действий центра", — отметила она.

Аналогичного мнения основатель и глава Group-IB Илья Сачков. "Полностью поддерживаем идею создания национального центра, который будет координировать борьбу с кибератаками на критическую инфраструктуру. Централизация и корреляция данных — это хороший способ обнаруживать и предотвращать киберпреступления на этапе их подготовки", — указал он.