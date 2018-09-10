Ни потушить, ни спрятаться. Зачем Пентагон улучшает фосфорные боеприпасы

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Андрей Коц. Проход пары истребителей F-15 — и молочно-белые облака разрывов в плотной городской застройке… В выходные Минобороны России обвинило ВВС США в применении запрещенных фосфорных боеприпасов в Хаджине, расположенном на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По данным ведомства, в результате бомбардировки вспыхнули сильные пожары. Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Само собой, представители Пентагона все опровергли, подчеркнув, что у американских военных в указанном районе подобного оружия нет. Но, как показывает опыт последних десятилетий, вооруженные силы США и их союзников применяют белый фосфор с завидной регулярностью. Почему сильнейшая армия мира не торопится отказываться от оружия, известного более ста лет, — в материале РИА Новости.

Негасимое пламя

Впервые боеприпасы с белым фосфором применили еще в годы Первой мировой. Им снаряжали ручные гранаты, артиллерийские снаряды и авиабомбы. Новое оружие эффективно поражало как пехоту на открытой местности, так и солдат, укрывшихся в траншеях, блиндажах и бетонных укреплениях, буквально дотла выжигая фортификационные сооружения и даже целые населенные пункты. На фоне других зажигательных веществ того времени фосфор выделялся не только особой разрушительной мощью, но и тем, что производил сильный деморализующий эффект на противника, — солдаты просто не знали, что это такое и как этому противодействовать.

Температура горения белого фосфора 1200-1300 градусов, что сравнимо с температурой базальтовой лавы прямо на выходе из жерла вулкана. Попавшее на тело вещество моментально прожигает одежду и вызывает тяжелейшие ожоги вплоть до летального исхода. Горение сопровождается выделением характерного дыма, крайне токсичного. Тушить белый фосфор невероятно сложно — пламя хорошо сопротивляется воде, и огнетушители против него бессильны. Вещество либо полностью выгорает само, либо тухнет при отсутствии кислорода. Может гореть даже под водой. Бывали случаи, когда частицы белого фосфора вместе с осколками попадали в людей и загорались на операционном столе — от разреза скальпеля пытавшегося их извлечь хирурга. Помогает сульфат меди, но он есть под рукой далеко не у каждой пожарной команды или воинского подразделения.

© AFP 2018 / Sam Yeh Использование белого фосфора американского производства во время военных учений на Тайване, 2012 год © AFP 2018 / Sam Yeh Использование белого фосфора американского производства во время военных учений на Тайване, 2012 год

В 1977-м к Женевской конвенции о защите жертв войны 1949 года были приняты дополнительные протоколы, запрещающие применение боеприпасов с белым фосфором, если под удар попадут гражданские лица. США, к слову, подписывать поправки отказались, вероятно, предугадав специфику вооруженных конфликтов будущего, в которых зачастую сложно отличить военный объект от мирного. В той же Сирии террористы часто используют гражданское население в качестве живого щита, а огневые позиции и штабы оборудуют прямо в жилых многоэтажках. Тем не менее Пентагон крайне редко и неохотно признается в том, что применяет фосфорные боеприпасы. Ну никак это оружие не вяжется с демократией и правами человека. Однако американцев не раз ловили с поличным.

Утилизация и модернизация

Так, в 2004 году ВВС США, пытаясь сломить сопротивление непокорного иракского города Фаллуджа, пустили в ход фосфорные бомбы. Видеокадры характерных молочно-белых взрывов в жилой застройке и фото страшных ожогов местных жителей попали в СМИ, и пресс-секретарю Пентагона Барри Винэблу пришлось признать применение белого фосфора. Впрочем, он оговорился, что жгли исключительно военные цели. Схожим образом действовали американцы прошлым летом и осенью во время массированных и неизбирательных бомбардировок сирийской Ракки — "столицы" самопровозглашенного "ИГ"*. Факт использования фосфорных боеприпасов подтвердила даже организация Human Rights Watch, часто закрывающая глаза на неправомерные действия американских военных. США, впрочем, обвинения игнорируют и явно не собираются отказываться от этого оружия.

"Во-первых, важно помнить, что зажигательное оружие очень эффективно, универсально и позволяет бороться практически со всеми типами наземных целей, — рассказал РИА Новости профессор Академии военных наук Сергей Судаков. — А американцы очень неохотно отказываются от того, что эффективно. Во-вторых, утилизировать старые фосфорные боеприпасы с истекшим сроком хранения крайне сложно и дорого — проще "выбросить" их на какой-нибудь город в пустыне. Наконец, США разрабатывают зажигательное оружие для войн будущего. Применение фосфорных бомб — это, по сути, полевые испытания. Американцы смотрят, как использовались эти боеприпасы, насколько эффективно, как их модифицировать, усилить. Сугубо практичный подход: можно вкладывать сотни миллиардов долларов в перспективные технологии, а можно вложить миллион в хорошо проверенное и отработанное оружие и серьезно повысить его поражающую мощь".

Эксперт напомнил, что американцы, к примеру, не спешат утилизировать свои арсеналы боевых отравляющих веществ. По его мнению, США формируют базу запрещенных боеприпасов — некий секретный резерв, который задействуют в "большой войне", чтобы получить преимущество над противником, давно от такого оружия отказавшимся. При этом американцы подают плохой пример союзникам. В разные годы белый фосфор на Ближнем Востоке применяли Великобритания и Израиль, а летом 2014-го российские журналисты зафиксировали на видео характерные разрывы зажигательных снарядов в Семеновке — пригороде Славянска. Обстрел велся со стороны ВСУ. Официальный Киев, разумеется, эту информацию категорически опроверг.

*Террористическая организация, запрещенная в России.