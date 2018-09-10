Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Начальник объединенного штаба сил самообороны Японии Кацутоси Кавано посетит Россию в октябре, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

"Сотрудничество между военными ведомствами, погранслужбами играет важную роль для укрепления доверия. Планируем в октябре визит в Россию начальника объединенного штаба сил самообороны Японии Кавано. Будем тесно сотрудничать в реагировании на нетрадиционные угрозы, такие как террор и наркотики", — заявил он.

Абэ приехал в Россию с визитом, который приурочен к его участию в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.