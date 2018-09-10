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Безопасность

Эксперт прокомментировал создание в России центра по борьбе с кибератаками

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© Fotolia / DragonImagesМужчина работает на ноутбуке. Архивное фотоМужчина работает на ноутбуке. Архивное фото
© Fotolia / DragonImages

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Решение о создании Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) правильное и своевременное, оно поможет предотвратить атаки хакеров на ключевые объекты инфраструктуры, хотя эффект от его создания будет не быстрым, считает руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

Офис компании Microsoft. Архивное фото
© AP Photo / Michel Euler
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Ранее в понедельник Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ сообщила о создании центра, который будет координировать борьбу с кибератаками на инфраструктурные объекты — Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ). Соответствующий приказ директора ФСБ Александра Бортникова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди задач новой структуры — координация по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, обмен информацией между профильными ведомствами и с зарубежными коллегами, анализ прошедших кибератак и выработка методов борьбы с ними. Во главе этого органа поставлен директор, совмещающий эту должность с постом заместителя руководителя научно-технической службы – начальника Центра защиты информации и спецсвязи ФСБ.

"Отлично, разумно… Это действительно критический вопрос, потому что энергетика, нефтегазовая отрасль, "умные", безопасные города — все эти объемы данных, которые отвечают за критическую инфраструктуру, начиная от светофоров, умных счетчиков — им, к сожалению, мало уделялось с точки зрения безопасности внимания", — прокомментировал Лифшиц.

Кибербезопасность. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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"Раньше у хакеров и злоумышленников, не важно из какой страны, главным было финансовое обогащение, а технического шпионажа не было. Сейчас инфраструктурные вещи более подвержены таким атакам и менее защищены. Системы защиты эволюционируют по мере совершения нападений и атак. Я думаю, эта идея правильная и в точку. ФСБ должно этим заниматься", — пояснил эксперт. Также, по его мнению, центр начнет работу с создания центров обработки данных (ЦОДов) и систем хранения информации. Однако процесс киберзащиты критической инфраструктуры займет время.

"Это небыстрый и мало нам заметный процесс. Этот тот случай, когда если не будет громких, шумных катаклизм с критической инфраструктурой и данными, значит, центр работает, и работает хорошо, значит, много делает, много над этим работает. Если не будет терактов в информационном и киберпространстве в отношении России, кибертерроризм будет в объеме уменьшаться и мы не будем в новостях обсуждать, как у нас отключили какую-то подстанцию и светофоры, значит, центр работает, и работает успешно", — заключил Лифшиц.

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