Шойгу отметил мастерство и боевую выучку российских танкистов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонной промышленности с Днём танкиста, отметив, что важным показателем усердной работы нынешнего поколения являются победы в главном конкурсе Армейских международных игр — "Танковый биатлон", сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В канун праздника Министр обороны Российской Федерации поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонной промышленности с Днём танкиста и отметил, что нынешнее поколение военнослужащих танковых войск бережно хранит славные традиции своих предшественников, постоянно совершенствует свое мастерство и боевую выучку. Важным показателем этой работы являются ежегодные победы наших экипажей в главном конкурсе Армейских международных игр – "Танковом биатлоне", — говорится в сообщении.

Шойгу добавил, что это настоящий триумф российской команды, которая в очередной раз показала превосходное искусство управления многотонными боевыми машинами и четкое выполнение сложнейших учебно-боевых задач.

Министр пожелал танкистам крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений.

День танкиста в России отмечается во второе воскресенье сентября согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Праздник был установлен в целях возрождения и развития отечественных воинских традиций, повышения престижа военной службы и в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.