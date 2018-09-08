Россия и Вьетнам привержены неразмещению оружия в космосе

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и генсек компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонг по итогам прошедших переговоров отметили обоюдную приверженность неразмещению первыми оружия в космосе и призвали следовать этому страны, обладающие космическим потенциалом, говорится на сайте Кремля.

Как отмечается в совместном заявлении, стороны выразили озабоченность в связи с нарастающей угрозой размещения оружия в космосе, возможным началом гонки космических вооружений и превращением космического пространства в арену вооруженного противостояния, а также подчеркнули необходимость строгого соблюдения действующего правового режима в отношении использования космоса в мирных целях.

"Стороны подтвердили приверженность политике неразмещения первыми оружия в космосе и призвали все страны, обладающие космическим потенциалом, последовать примеру России и Вьетнама", — говорится в тексте заявления.