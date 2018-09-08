ОДК начала работы по новым малоразмерным двигателям

ГЕЛЕНДЖИК, 8 сен – РИА Новости. Опытно-конструкторские работы по созданию малоразмерных двигателей нового поколения, предназначенных для разных летательных аппаратов, в том числе беспилотников (крылатых ракет), открыты в России, сообщил РИА Новости представитель Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

"С использованием имеющегося научно-технического задела АО "ОДК" успешно проводит ряд опытно-конструкторских работ по созданию малоразмерных двигателей нового поколения для применения на различных типах летательных аппаратов", — сказал собеседник агентства.

В настоящее время предприятие "ОДК-Сатурн" (входит в ОДК) серийно производит силовую установку 36МТ и другие малоразмерные газотурбинные двигатели, предназначенные для установки на беспилотные летательные системы (крылатые ракеты), в том числе многоразового использования.