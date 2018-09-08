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Битва за Донбасс. Как юго-восток Украины освобождали от нацистов

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© РИА Новости / Самарий ГурарийПерейти в фотобанкЩит с надписью Вперед на Запад на одной из фронтовых дорог Донецкой области на УкраинеЩит с надписью Вперед на Запад на одной из фронтовых дорог Донецкой области на Украине
© РИА Новости / Самарий Гурарий
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости, Николай Протопопов. Два года оккупации, сотни тысяч погибших военнослужащих и мирных граждан — ежегодно 8 сентября жители Донецка отмечают день освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Удержание этого региона имело стратегическое значение для командования нацистской Германии. Восточную часть Донбасса советские войска освободили в феврале 1943-го, а после поражения немцев на Курской дуге Красная армия продолжила наступление, чтобы окончательно изгнать гитлеровцев с юго-востока Украины. О том, как 75 лет назад освобождали крупнейший индустриальный регион СССР и что пришлось пережить жителям за годы оккупации, — в материале РИА Новости.

Ключевой регион

К концу 1940-х годов шахты Ворошиловградской (Луганской) и Сталинской (Донецкой) областей добывали около шестидесяти процентов угля в СССР, металлургические предприятия Донбасса выплавляли большую часть чугуна и стали, здесь были сосредоточены предприятия тяжелого и среднего машиностроения.

Жители Ленинграда разбирают завалы, тушат пожары после налетов гитлеровской авиации. Ленинград в дни блокады
© РИА Новости / Борис Кудояров
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Операция "Искра": как прорывали блокаду Ленинграда
Один из известных военачальников Третьего рейха генерал Эрих фон Манштейн писал в мемуарах: "Донбасс играл существенную роль в оперативных замыслах Гитлера. Он считал, что от овладения этой территорией, расположенной между Азовским морем, низовьями Дона и нижним и средним течением Донца и простирающейся на западе примерно до линии Мариуполь (Жданов) — Красноармейское — Изюм, будет зависеть исход войны. С одной стороны, Гитлер утверждал, что без запасов угля этого района мы не сможем выдержать войны в экономическом отношении. С другой стороны, по его мнению, потеря этого угля Советами явилась бы решающим ударом по их стратегии. Донецкий уголь, как считал Гитлер, был единственным коксующимся углем (по крайней мере, в европейской части России). Потеря этого угля рано или поздно парализовала бы производство танков и боеприпасов в Советском Союзе".

Наступление немецких войск на Донбасс началось 29 сентября 1941-го. Главный удар по группировке советских войск Южного фронта нанесла 1-я танковая группа под командованием генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста. Бронированная армада из 350 танков прорвала левый фланг 12-й армии и вышла к побережью Азовского моря. Одновременно с севера наступали корпуса 17-й армии. Седьмого октября 1941-го передовые части армий соединились в районе Бердянска. Основные силы Южного фронта советских войск были окружены. На следующий день развернулись бои непосредственно за Донбасс, к этому моменту немцы уже взяли города Мангуш и Мариуполь.

Десятого октября немцы заняли Буденновск и вышли на ближние подступы к Таганрогу, которым овладели 17 октября. Столицу Донбасса — Донецк (в то время Сталино) — немцы захватили 21 октября. В ходе боев в Донбассе с сентября по ноябрь 1941-го погибли почти 150 тысяч красноармейцев. Еще около 20 тысяч составили санитарные потери.

© РИА Новости / Юрий СкуратовПерейти в фотобанкГород Сталино (Донецк) после освобождения
© РИА Новости / Юрий Скуратов
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Город Сталино (Донецк) после освобождения

Жизнь под землей

Елене Спиридоновне Тимофеевой, одной из жительниц села Гранитное Донецкой области, в 1941-м было всего пять лет. Но она хорошо помнит, как пришли немцы: "К нам в дом поселили семерых солдат. Они, как селедки, спали на деревянной койке, а мы — трое ребятишек, бабушка и мама — разместились за печкой. У немцев в нашем селе был штаб, нас они особо не трогали, один из них даже говорил немного по-русски. Питались в столовой, своей едой. Только часто просили у нас "поперку" — перец. Помню, расстреляли одну женщину, которая ругалась на них, называла "фрицами" и говорила, чтобы убирались. Позже нас погнали на работы в Германию, но по дороге нам удалось спрятаться в лесу в кустах терновника и сбежать от конвоиров. В село мы тогда не пошли, да и знакомые сказали, что оттуда всех выгнали и заселили много солдат. Вырыли в балке землянки и жили там летом и зимой".

Парад УПА в Станиславе (Ивано-Франковск) в честь визита генерал-губернатора Польши рейхсляйтера Ганса Франка
© Фото : Public domain
Кошмар наяву. Как истребляли поляков на Украине в годы войны
Домой вернулись лишь после прихода Советской армии. "Однажды смотрим, по дороге идет много-много солдат, целые колонны, — рассказывает РИА Новости Елена Спиридоновна. — Это оказались наши, мы очень обрадовались, напоили их водой. Солдаты говорят: "Возвращайтесь, прогнали мы немцев". Наш дом стоял на окраине, его, к счастью, не разбомбили. Правда, стекла все повыбивали, видимо, стреляли оттуда из пулеметов. А внутри солдаты нашли много патронов, гранат и даже один неразорвавшийся снаряд. Бабушка очень ругалась, что немцы в дом железа и грязи нанесли, как свиньи".

Елена Спиридоновна уже третий год живет в приюте в Ростовской области. Ее дом, тот самый, который уцелел в Великую Отечественную, все же разрушили. Только не немцы, а украинская артиллерия в ходе операции ВСУ в Донбассе. Пожилая женщина ждет российского гражданства и надеется, что наконец-то начнет получать пенсию. От киевских властей нет никаких выплат с самого начала конфликта на юго-востоке Украины.

© РИА Новости / Олег КноррингПерейти в фотобанкСоветские саперы наводят мосты через Северский Донец. Донецкая область
© РИА Новости / Олег Кнорринг
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Советские саперы наводят мосты через Северский Донец. Донецкая область

Ее соседка по комнате, Раиса Ковалева, ушла добровольцем на фронт в 17 лет. Она жила в Миллерово, на границе Ростовской и Донецкой областей, когда началась война. "Мы убежали в лес, прятались в землянках примерно месяц, — рассказывает Раиса Александровна. — Еду нам привозили односельчане, которые остались дома. Потом, когда немцев отогнали, я записалась на фронт. Распределили в автобронетанковую мастерскую, так как я уже успела поработать на заводе и умела снимать чертежи с деталей. Воевала в Прибалтике, а Победу встретила в Москве, меня отобрали для участия в параде на Красной площади, потому что я была сравнительно здоровой, а на парад раненых не брали. После войны я вернулась домой и не узнала своего села. Почти все дома разрушены, сгоревшие танки, многие соседи погибли".

© РИА Новости / Борис ЯрославцевПерейти в фотобанкЖенщины выкапывают противотанковые рвы. Донецкая область
© РИА Новости / Борис Ярославцев
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Женщины выкапывают противотанковые рвы. Донецкая область

Закономерный исход

Стратегическая наступательная операция Юго-Западного и Южного фронтов началась 13 августа 1943-го. Сдавать регион немцы не собирались. Советской группе армий "Юг" — это свыше миллиона солдат и офицеров — противостояли войска вермахта численностью около 540 тысяч человек. У немцев было 900 танков, более тысячи самолетов и пять с половиной тысяч орудий и минометов.

У подбитого фашистского танка
© РИА Новости / Н. Боде
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Раскаленная броня. Как советская армия отгоняла гитлеровцев от Курска
Первыми в атаку пошли войска Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Родиона Малиновского в районе Изюма. Через пять дней, 18 августа, к ним при поддержке артиллерии и самолетов 8-й воздушной армии присоединились ударные группировки Южного фронта. В результате шестидневных боев 5-й ударной и 2-й гвардейской армиям удалось прорвать оборону врага севернее Куйбышево.

Фронт 6-й немецкой армии не выдержал рассекающих ударов и рассыпался. Вскоре с юга ударили советские танковые и кавалерийские части. Тридцатого августа войска Южного фронта освободили Таганрог. Бойцы Юго-Западного и Южного фронтов преследовали отступающего противника и продвинулись вперед на 75 километров. Восьмого сентября 5-я ударная армия освободила Донецк. Десятого сентября в районе Мариуполя высадились десантники Азовской военной флотилии, отрезав путь отступающим немцам. К 22 сентября советские войска вышли на рубеж Новомосковск — восточное Запорожье — река Молочная. Так завершилась одна из ключевых операций Великой Отечественной.

© РИА Новости / Борис ЯрославцевПерейти в фотобанкСолдаты в боях за Донбасс. Донецкая область. Южный фронт
© РИА Новости / Борис Ярославцев
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Солдаты в боях за Донбасс. Донецкая область. Южный фронт

Советская армия потеряла более 66 тысяч человек убитыми и почти 210 тысяч ранеными. За воинское мастерство, массовый героизм, мужество и отвагу, проявленные в ходе Донбасской операции, свыше 40 соединений и частей удостоились почетных наименований. Советские войска разгромили тринадцать дивизий противника, продвинулись на запад на 300 километров и вышли к берегам Днепра. В операции широко применялась тактика рассекающих фронтальных ударов в центре обороны противника с последующими ударами по флангам, активно использовались подвижные группировки войск в оперативной глубине обороны немцев.

© РИА НовостиПерейти в фотобанкРабочие Краматорского завода срывают вывеску, говорящую о том, что это предприятие принадлежит немецкому капиталисту Круппу: так было во время оккупации Донбасса гитлеровцами
© РИА Новости
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Рабочие Краматорского завода срывают вывеску, говорящую о том, что это предприятие принадлежит немецкому капиталисту Круппу: так было во время оккупации Донбасса гитлеровцами
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