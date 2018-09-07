В МЧС поступил пятый самолет-амфибия Бе-200ЧС

ГЕЛЕНДЖИК, 7 сен — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация передала МЧС России самолет-амфибию Бе-200ЧС, сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии передачи.

Как сообщил в ходе церемонии гендиректор ТАНТК им. Бериева, производящего эти самолеты, Юрий Грудинин, уже заключен контракт на ремоторизацию Бе-200 на французско-российские двигатели Sam146.

"В 2021 году передадим первый самолет с новыми двигателями", — сказал он. Контракт с МЧС на поставку самолетов-амфибий Бе-200ЧС предполагает поставку шести машин. До конца 2018 года планируется завершить выполнение этого контракта.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе МЧС России, новое воздушное судно будет базироваться в авиационно-спасательном центре в Ростове-на-Дону, в распоряжении которого уже имеются три аналогичных самолета.

"Модернизированный Бе-200ЧС является наиболее эффективным из существующих самолетов-амфибий. Воздушные суда этой серии уже доказали свою эффективность в борьбе с природными пожарами не только на территории нашей страны, но и за рубежом", — отметили в МЧС, добавив, что его технические характеристики значительно расширяют возможности межрегиональной группировки сил и средств министерства по прикрытию и защите населенных пунктов.

Дальность полета Бе-200ЧС — более трех тысяч километров. Амфибия развивает скорость до 700 километров в час. Самолет сбрасывает за один заход на очаги пожаров 12 тонн воды. Всего за одну заправку топливом воздушное судно способно сбросить на охваченную пожаром территорию около 270 тонн воды. Бе-200 также может использоваться при поисково-спасательных работах, доставке спасателей к месту ЧС, перевозке грузов, патрулировании и мониторинге обстановки.