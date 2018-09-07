Учения "Восток-2018" не повлияют на безопасность стран НАТО, заявили в МИД

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от стран НАТО, не влияют на их безопасность, утверждения о подготовке РФ к конфликту — безосновательные, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К заявлениям, будто Россия готовится к некому масштабному конфликту, мы их слышали от представителей НАТО и некоторых стран-членов, мы к ним привыкли. На западе еще сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии, оснований для этого нет никаких. Учения "Восток-2018" проводятся далеко от зоны ответственности НАТО и никак не влияют на безопасность ее стран-членов", — сказала дипломат во время брифинга.

Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Они станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.