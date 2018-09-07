Силы спецопераций России отработали задачи в ходе учений в Средиземном море

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Подразделения российских Сил специальных операций (ССО) отработали комплексные задачи в рамках учений группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) в Средиземном море, сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Российской Федерации выполнили задачи по переброске сил и средств ССО на различные операционные направления, отработали мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования группировки кораблей ВМФ России", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на одном из этапов проведения учений подразделения ССО с морской пехотой, корабельной группировкой и силами морской авиации ВМФ отработали задачи по подготовке района высадки морского десанта, противодействию пиратству на море и освобождению заложников.

Сообщается, что в ходе учений подразделения ССО выполнили задачи по защите боевых соединений и береговых сооружений от диверсионно-разведывательных групп и защите входного фарватера в морскую гавань от скрытого минирования подводными диверсантами.

Согласно сообщению, военнослужащие сил специальных операций также выполнили зачетные упражнения по действиям экипажей катеров при выполнении боевой задачи днем и ночью в простых и сложных гидрометеорологических условиях.

С 1 по 8 сентября в Средиземном море впервые в истории современной России проходит учение группировки сил ВМФ и ВКС России. В мероприятии принимают участие 26 боевых кораблей и судов ВМФ России, включая две подводные лодки, а также самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ. Флагманом группировки является ракетный крейсер Северного флота "Маршал Устинов".