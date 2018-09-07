Истребители ВВС США второй раз за год вылетали на перехват российских Ту-95

ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Американские истребители F-22 второй раз в этом году поднялись на перехват российских стратегических ракетоносцев Ту-95 в районе Аляски, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на представителя Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) Майкла Кучарека.

По его словам, инцидент произошел первого сентября.

"F-22 обнаружили и сопровождали два российских Ту-95, пока бомбардировщики не покинули опознавательную зону противовоздушной обороны по линии цепи Алеутских островов в западном направлении", — рассказал Кучарек.

Он уточнил, что Ту-95 не заходили в воздушное пространство Канады или США.

В прошлый раз американские истребители вылетали на перехват стратегических ракетоносцев в мае этого года.