Стали известны сроки поступления в войска автономных военных роботов

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен — РИА Новости. Группировки автономных роботов должны появиться в ВС России в составе единой системы управления войсками к 2028-2030 годам, сообщил РИА Новости заместитель директора НИИ робототехники и процессов управления Южного федерального университета Михаил Медведев.

Как рассказал РИА Новости Медведев, в настоящее время учеными ведется разработка автономных роботов для разных родов войск.

"У нас есть дорожная карта развития… Национальный центр робототехники, там — план развития робототехнических средств. На сегодняшний день он выполняется — ведется создание образцов робототехнических средств воздушных, морских и иных. Одиночные образцы автономных систем планируется получить ориентировочно к 2023 году", — рассказал Медведев.

Он уточнил, что сейчас при использовании роботов большинство решений применяется оператором, автономные же системы, кроме вопроса о применении оружия, остальные задачи будут решать самостоятельно.

"А к 2028-2030 годам — это создание группировок робототехнических средств, такая дорожная карта… Они должны (присутствовать — ред.) в составе общевойсковых сил и средств… В составе единой системы управления войсками должны применяться роботы. Эта программа утверждена на коллегии ВПК правительства РФ", — сообщил Медведев.