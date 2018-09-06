Герасимов рассказал о технике, которую задействуют в маневрах "Восток-2018"

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Модернизированная техника, в том числе ракетный комплекс "Искандер", танки Т-80, Т-90 и новые корабли будут задействованы в маневрах "Восток-2018", сообщил в четверг начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для иностранных атташе и журналистов.

"Мы эту технику уже показывали на учениях. Это техника Сухопутных войск, ВКС и ВМФ. Это модернизированные ракетные комплексы "Искандер", модернизированные танки Т-72 с улучшенными характеристиками, модернизированные Т-80 и новые танки Т-90", — сказал Герасимов.

"В ВКС — это новые самолеты Су-34 и Су-35, ударные вертолеты Ми-28 и Ми-35. На Тихоокеанском флоте и Северном флоте — это корабли с современным ракетным вооружением типа "Калибр" и другим вооружением. Ну и корабли совершенно нового класса, которые обеспечивают управление группировками сил на океанских акваториях", — продолжил начальник Генштаба.

Также, по его словам, будет задействовано новое стрелковое вооружение.

Учения станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.