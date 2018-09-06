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На "Востоке-2018" отработают авиаудары и атаку на корабельные группировки

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Учения "Восток-2018" (29)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники во время брифинга для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018Участники во время брифинга для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в России по учениям Восток-2018. 6 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Активная фаза международных учений "Восток-2018" будет разбита на две части, в ходе маневров будут отработаны массированные авиаудары, борьба с ракетами, атака на группировки кораблей, десантирование, будут применены роботы и беспилотники, заявил в четверг начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений Восток-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Представители 57 стран будут наблюдать за эпизодом "Востока-2018"

"Активная фаза "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября в два этапа. Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов", — сообщил Герасимов на брифинге для военных атташе.

По его словам, на первом этапе продолжительностью двое суток штабы завершат планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.

На втором этапе продолжительностью пять суток войска осуществят практические действия в соответствии с принятыми решениями. В ходе него планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами, ведения оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий.

Военнослужащий армии России. Архивное фото
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Россия заранее объявила о бесполетных зонах на время учений "Восток-2018"

В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана будут выполнены учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения, нанесения поражения корабельным группировкам и силам морского десанта. Авиация примет участие в розыгрыше эпизодов по поддержке наступления сухопутных войск и обороны морского побережья. Самолеты и вертолеты отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов.

Наиболее динамичные боевые действия планируется разыграть на полигоне "Цугол", где три объединения Восточного военного округа совместно с формированиями Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии будут противостоять двум армиям Центрального военного округа. В ходе розыгрыша тактических эпизодов спланировано широкое применение робототехники, беспилотных летательных аппаратов, высадка воздушных десантов парашютным способом, действия мобильной бригады, отработка других тактических приемов.

Для обучаемых разработана сложная и быстроменяющаяся обстановка, требующая принятия энергичных, оперативных мер и нестандартных решений. Работа штабов по организации боя будет построена с применением современных автоматизированных систем управления и учетом опыта операции в Сирии. Войска выполнят задачи ведения маневренной обороны, нанесения поражения противнику огнем артиллерийских подразделений и ударами армейской авиации. Отработают переход в контрнаступление с форсированием водной преграды в сложных условиях.

По завершении практических действий руководством маневров будет проведен полевой смотр войск.

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учения "Восток-2018" не направлены против НАТО, заверили в Минобороны

"В совместных действиях войск на полигоне "Цугол" примут участие до 25 тысяч российских военнослужащих, более 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов", — сказал Герасимов.

"В заключении еще раз хочу обратить внимание на то, что на маневрах "Восток-2018" все противоборствующие государства условные. Они расположены на территории Российской Федерации, в западной и восточной ее частях", — отметил Герасимов.

"Маневры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, которая носит оборонительный характер", — подчеркнул он, пригласив всех военных атташе принять участие в активной фазе маневров в качестве наблюдателей.

Самые мощные армии в мире
© РИА Новости, Инфографика
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Самые мощные армии в мире
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Безопасность
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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yaroslavyev
Очень важно, чтобы учения прошли настолько успешно, что на практике группировка НАТО не рискнула бы атаковать Сирию, поддерживая боевиков в Идлибе. От военных сейчас зависит мир на планете.
13:24
06.09.2018
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