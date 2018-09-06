На "Востоке-2018" две тысячи специалистов обеспечат исправность техники

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018

Эшелоны с военнослужащими и военной техникой армии Китая, которые примут участие в военных учениях Восток-2018

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более двух тысяч специалистов Вооруженных сил и работников промышленных предприятий будут обеспечивать исправность военной техники в ходе маневров "Восток-2018", заявил в четверг заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков.

"В учебных целях на полигоне "Цугол" (Бурятия) развернут комплексный район восстановления, в котором одновременно задействовано более двух тысяч специалистов ремонтно-восстановительных органов, а также выездные ремонтные бригады от предприятий промышленности", — сказал он в ходе брифинга для аккредитованных в России военных атташе иностранных государств.

Маневры "Восток-2018" проводятся с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Учения станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус.