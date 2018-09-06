Самолет-амфибия Бе-200 сможет останавливаться на воде без глиссирования

ГЕЛЕНДЖИК (Краснодарский край), 6 сен — РИА Новости. Разработки, ведущиеся ТАНТК имени Г.М. Бериева, в перспективе позволят самолету-амфибии Бе-200 останавливаться на воде без глиссирования, сообщил в ходе "Гидроавиасалона-2018" гендиректор и генеральный конструктор комплекса Юрий Грудинин.

"Мы получаем реверсивное устройство, которое позволяет Бе-200 останавливаться на воде без глиссирования", — сообщил Грудинин.

Глиссирование — движение, при котором самолет удерживается на воде за счет ее скоростного напора (скольжения). Это крайне сложный режим, который требует от летчика максимальной концентрации. Применение нового реверсивного устройства позволит облегчить задачу пилотам, которые смогут сжать самолет на воду, минуя этап глиссирования.

Бе-200 — российский самолет-амфибия, разработанный Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г.М. Бериева (ТАНТК) и ранее собираемый на Иркутском авиационном заводе. Самолет предназначен для решения задач пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

XII Международная выставка "Гидроавиасалон-2018" проходит в эти дни в Геленджике. Она продлится до 9 сентября.